Покровск: В колодце обнаружено тело молодого мужчины. Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) в колодце обнаружили мертвого мужчину. Об этом сообщили в Покровском отделе полиции и службе спасения «101».

Так, происшествие произошло вчера, 24 июня, на улице Тополиной (Масленко). В колодце глубиной 8 метров, было обнаружено тело молодого мужчины 1991 года рождения.

По информации спасателей, вызов был принят вчера в 17:59. Сотрудники ГПСЧ-51 извлекли тело из колодца и передали сотрудникам полиции.

По словам правоохранителей, о происшествии сообщил дядя пострадавшего. Обстоятельства выясняются, тело передано на экспертизу.

Рассматриваются три вероятные причины – несчастный случай, самоубийство или насильственная смерть. При этом видимых повреждений, свидетельствующих об убийстве, на теле не обнаружено.

Источник: ТК «Орбита»