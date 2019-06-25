За уклонение от срочной военной службы: На Донетчине судили 20-летнего призывника. Новости

В Донецкой области за уклонение от срочной военной службы 20-летнему призывнику из Краматорска вынесен обвинительный приговор. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, в ходе судебного разбирательства установлено, что в ноябре 2018 года 20-летний житель Краматорска, признанный годным для прохождения срочной военной службы и зачисленный в команду членов экипажей боевых машин пехоты, получив под роспись повестку, без уважительных причин не прибыл в Краматорский городской военный комиссариат Министерства обороны Украины для отправки в областной сборный пункт и отправки в воинскую часть ВСУ.

«Суд согласился с аргументированными доводами Краматорской местной прокуратуры о наличии у парня прямого умысла на уклонение от призыва, поэтому вынес ему обвинительный приговор», – говорится в сообщении.

Суд определил год ограничения свободы с годовалым сроком испытания достаточным наказанием юноше, который нарушил ст. 65 Конституции Украины и Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» и умышленно уклонился от прохождения срочной службы в рядах Вооруженных Сил Украины.

Как отмечается, в 2018 году за процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры в суд направлено 5 обвинительных актов в отношении граждан, уклонившихся от срочной службы; за 6 месяцев 2019 года – 6. По всем уголовным производствами вынесены обвинительные приговоры.

Напомним, в Украине продолжается призыв на срочную службу – весенняя кампания, которая продлится до конца июня. Однако военкоматы часто прибегают к незаконным способам привлечения военнообязанных к службе. В частности, военные в гражданском вместе с полицией прямо на улице проверяют документы с целью вручения повестки и задерживают призывников.

Читайте также: