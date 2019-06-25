Новая украинская школа: Гройсман рассказал об изменениях за год реформы. Новости

Новая украинская школа стала фундаментальным изменением, которое формирует будущее и настоящее, поскольку способствует утверждению Украины как страны счастливых детей. Об этом сегодня, 25 июня, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время конференции «Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения», передает Правительственный портал.

Премьер-министр напомнил, что в прошлом году в Украине стартовали изменения в среднем образовании, и наиболее ощутимыми они стали в начальной школе. Тогда в первые классы пошли 448,6 тыс. детей. Около 105 тыс. учителей повысили квалификацию, из них 41,5 тыс. педагогов прошли обучение и стажировку по новым, разработанным Министерством образования и науки Украины, стандартам.

По словам Гройсмана, общий объем государственных инвестиций в обновление системы образования за 2018-2019 годы составил 7 млрд грн. Инвестиции только в обустройство первых классов – оборудование, мебель, дидактические материалы – составили около 1 млрд грн в 2018 году и около 950 млн грн в этом году. «Для всех нас тема украинских детей – нашего будущего – особая для нас. Для меня было и является важным системно изменить ситуацию в образовании – ведь у детей никогда не будет второго шанса получить качественное среднее образование. Поэтому важно обеспечить доступность образования, материальное обеспечение школ и надлежащее обеспечение учителей», – сказал глава правительства.

Также премьер-министр отметил, что, когда правительство начинало реформу децентрализации, укрепления местного самоуправления, тогда определили, что самый первый приоритет вложения средств – система образования: садики, школы, профтехобразование. Плюс – достаточный уровень оплаты труда педагогов. «Нужно продолжать делать это и дальше. Мы уже имеем 1 млн украинских детей, которые начали приобретать знания в новых условиях. Детям интересно, дети вовлечены в процесс. Новая украинская школа стала фундаментальным изменением, которая формирует наше будущее и наше настоящее. Развитие Украины как страны счастливых детей, должно стать нашей национальной идеей. Здоровье, безопасность и образование детей должны стать нашими постоянными приоритетами», – резюмировал Владимир Гройсман.

Напомним, министр образования и науки Украины Лилия Гриневич назвала базовые выводы о первом годе работы Новой украинской школы. Так, дети больше хотят ходить в школу, имеют более развитые коммуникативные навыки, но учителя больше устают.

Как сообщалось ранее, в Украине выделили 1,5 млрд грн новой субвенции местным бюджетам на улучшение качества образования.

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