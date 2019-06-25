Сборы «Шахтера» в Германии: Утренняя тренировка в Грассау (Фото). Новости

Футболисты ФК «Шахтер» открыли сегодняшний день утренней тренировкой в Грассау (Германия), сообщает пресс-служба «горняков».

Стартовав с пробежки, а также упражнений на скорость, координацию и прыжков, команда затем разделилась на две группы: с защитниками занимались Дарио Срна и Жоау Брандау, с атакующими игроками – Витор Северино и Филипе Селиккая. Луиш Каштру при этом контролировал и направлял весь тренировочный процесс. В завершение интенсивной сессии «оранжево-черные» отработали некоторые тактические аспекты.

«Впечатления от тренировок самые позитивные. Луиш Каштру прививает атакующий футбол, любит играть в быстрый пас, поэтому занятия получаются интересными, интенсивными, со множеством новых упражнений. Всем нравится атмосфера на тренировках. Если раньше были физические и беговые упражнения, то сейчас работа проходит с мячами, однако, повторюсь, очень интенсивно. Что касается погоды, то здесь хоть и жарко, но посвежее, чем в Киеве. Все понимают, что нужно хорошо потрудиться на сборах, чтобы в полной готовности войти в сезон», – поделился впечатлениями защитник Сергей Кривцов.

Фото: пресс-служба ФК «Шахтер»