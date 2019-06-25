В Северодонецке появились «сердечные» распылители воды (Фото). Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) решили сделать более комфортным переход людей по центральным улицам в жаркую погоду, установив «сердечные» распылители воды, которые работают с 10 часов утра и до позднего вечера. Об этом сообщает пресс-служба горсовета Северодонецка.

«Сегодня, в связи с общим климатическим потеплением, температура ощутимо выросла и в летние жаркие месяцы население тяжело выдерживает такие нагрузки на организм. Посоветовавшись с депутатами и членами исполкома горсовета, руководителями коммунальных предприятий и общественностью, мы решили установить в городе несколько распылителей воды, чтобы люди, по желанию, проходя через них, смогли на некоторое время почувствовать прохладу», – рассказал и. о. городского головы Вячеслав Ткачук.

По его словам, в народе такие распылители сразу прозвали «сердечными», поскольку они выполнены в виде сердца. На изготовление «сердечных» распылителей воды из городского бюджета не потрачено ни копейки – все сделано за счет спонсоров. Кроме того, вода на распылители поставляется за финансирование общественной организации «северодончан».

В планах городской власти продолжить устанавливать такие распылители воды.

Также в Северодонецке в выходные и праздничные дни будут продлены включения фонтанов с 10:00 до 21:00, в отличие от будних дней, когда они работают с 13:00 до 21:00.