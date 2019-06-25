Сообщения о минировании в Украине чаще всего идут из РФ и неподконтрольного Донбасса. Новости

Чаще всего сообщение о минировании в Украине поступают от ботов из России и неподконтрольных территорий на востоке Украины. Об этом сегодня, 25 июля, сообщил директор Департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко, сообщает пресс-служба МВД.

С помощью IP-телефонов и Интернета рассылаются анонимные сообщения, но также есть случаи, когда и граждане Украины решают дезинформировать о минировании, за что привлекаются к уголовной ответственности.

Также сообщается, что Министерство внутренних дел предлагает пересмотреть алгоритм действий полицейских во время реагирования на сообщения о минировании. В частности, после регистрации таких сообщений, в первую очередь осуществлять неотложную проверку на отсутствие «фейка». Этим будут заниматься специалисты оперативных подразделений киберполиции. Кроме этого, будут инициированы изменения в Уголовный кодекс Украины для усиления ответственности за совершение заведомо ложных преступлений.

Уточняется, что в Национальную полицию Украины все чаще поступают сообщения о «фейковых» минированиях различных объектов. На все без исключения оперативно реагируют правоохранители. На время проверки информации об угрозе временно блокируется деятельность указанных заведений, из-за чего граждане испытывают значительные неудобства, а предприятия – огромные убытки. «Из-за массовых сообщений о минировании тех или иных объектов в столице и других регионах страны за последнее время, мы инициируем подготовку проекта изменений в наших внутренних правовых актах, которые уточняют регламент реагирования органов правопорядка на такие сообщения. Также готовим изменения в Уголовный Кодекс для усиление ответственности за такие сообщения. В ряде случаев предложим увеличить срок уголовной ответственности и ограничения свободы на срок более шести лет, а также предусмотреть дополнительно конфискацию имущества в иных случаях», – рассказал директор Департамента коммуникации МВД Украины.

В МВД напомнили, что Уголовный кодекс Украины содержит отдельную статью 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности), которая предусматривает до шести лет лишения свободы.