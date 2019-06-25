Руководителя Краматорского отдела полиции будут судить за взятку в 200 тыс. грн. Новости

Руководителя Краматорского отдела полиции будут судить за получение 200 тыс. грн неправомерной выгоды. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

«Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Краматорске, завершено досудебное расследование в отношении начальника Дружковского отделения полиции Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области по подозрению в получении неправомерной выгоды в крупном размере осенью 2018 года. Обвинительный акт направлен в суд», – говорится в сообщении.

Так, досудебным расследованием установлено, что начальник отдела полиции требовал от директора агрофирмы взятку за безопасное осуществление сельскохозяйственной деятельности. «За неправомерное вознаграждение майор полиции, пользуясь собственным служебным положением, обещал прекратить незаконные действия неизвестных граждан по угону выращенного агрофирмой урожая зерновых и масличных культур», – рассказали в ГБР.

При получении 200 тыс. грн правоохранитель был задержан работниками Службы безопасности Украины совместно с военной прокуратурой Донецкого гарнизона.

«По результатам предварительного расследования, работник полиции обвиняется в получении должностным лицом неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет неправомерную выгоду, любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное положение, соединенное с вымогательством неправомерной выгоды, предметом которого была неправомерная выгода в крупном размере (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины)», – отмечается в сообщении.

В случае доказательства вины, правоохранителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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