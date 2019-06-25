Электронная очередь за паспортами РФ в «ДНР»: Что известно. Новости

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области к концу недели планируют завершить подготовку к введению электронной очереди на получение российских паспортов в упрощенном порядке. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил «заместитель министра связи ДНР» Андрей Мельников, пишут местные интернет-ресурсы.

«Пока все идет по плану. На следующей неделе планируем запустить электронную очередь. Серьезных отклонений от графика нет. Думаю, что процесс будет завершен в срок», – сказал Мельников.

По его словам, запись в электронную очередь будет производиться в единых центрах связи (ЕЦС) предприятия «Почта Донбасса». Таковых в «ДНР» – 40. Они сосредоточены в наиболее крупных городах и районах неподконтрольной украинской власти территории области.

«Запись будет вестись независимо от места регистрации. Но при формировании очереди и назначении даты и времени подачи документов данная информация будет учитываться», – добавил Мельников.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» для жителей стоимость автобусной поездки в Ростовскую область за получением российского паспорта составляет 550 руб. в обе стороны (225 грн по местному курсу валют). Напомним, для жителей «ЛНР» поездка в Новошахтинск Ростовской области за получением российского паспорта обходится в 450 руб. Дорога из Луганска в Новошахтинск занимает около 3 часов, получение паспортов 30-ю пассажирами – еще 2 два часа, и 3 часа на обратную дорогу.

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