На Луганщине прошли совместные учения 3 тысяч силовиков (Фото). Новости

Правоохранители Луганщины на тренировочной базе Управления ГСЧС провели тактико-специальные учения по обеспечению правопорядка и общественной безопасности во время избирательного процесса. Об этом сегодня, 25 июня, сообщила пресс-служба МВД.

«Несмотря на постоянную усиленную спецподготовку полицейских, несущих службу в зоне проведения операции объединенных сил, из-за сложной оперативной обстановке в других областях страны, в Луганской был проведен комплекс тренировочных тактико-специальных мер по улучшению взаимодействия и координации действий подразделений полиции, национальной гвардии и ГСЧС в случае возникновения чрезвычайной ситуации во время проведения выборов», – говорится в сообщении.

В учениях принимали участие почти 3 тыс. правоохранителей, которые были разделены на специальные командные зоны. Руководство оперативного штаба каждые полчаса объявляло специальные ситуационные вводные для каждой командной зоны, а руководство наблюдало и контролировало действия сотрудников.

Вводные задачи предоставлялись различные, это и пикетирование окружных и участковых избирательных комиссий (ОИК-УИК), выявление наблюдателями лиц, которые фотографируют бюллетени, задымление помещения участка, нарушение общественного порядка и совершение хулиганских действий в УИК, блокировки автомобиля, перевозящего избирательную документацию, обесточивание или выявления опасной жидкости или подозрительного предмета на УИК, «подкуп» избирателей возле участка и много других ситуаций.

По завершении первого дня учений общая оценка действий полицейских является удовлетворительной. Глава полиции Луганщины Сергей Колесник по результатам тщательного анализа действий каждой специальной группы и каждого правоохранителя, поблагодарил личный состав за скоординированное и профессиональное выполнение поставленных задач.