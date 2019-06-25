Складывается впечатление, что переселенцев выживают из модульного городка в Павлограде, – правозащитники. Новости

В Павлограде (Днепропетровская обл.) у переселенцев, проживающих в модульном городке, продолжают накапливаться долги за коммунальные услуги, и многим грозит выселение. Об этом сегодня, 25 июня, рассказали в Общественной организации «Правозахисна група "СІЧ"» («Правозащитная группа "СИЧ"»).

Так, правозащитники привели в пример историю одну из жительниц городка. «Марина – мама особенной девушки. У 19-летней Леры тяжелый врожденный порок развития, однако, это не мешает ей улыбаться и искренне радоваться каждому гостю в их крохотной комнатке городка для переселенцев. Марина вывезла больную дочь прямо из-под обстрелов из Горловки осенью 2014 года. Сейчас они живут в модульном городке Павлограда и больше идти некуда», – говорится в сообщении.

Как отмечается, долгов за коммунальные услуги у Марины к началу года не было, но с января втрое подняли плату за проживание: с 550 – до 1 450 грн за одного человека. «Поскольку Марина платила и за больную мать, то денег катастрофически не хватало. Пособие по уходу за больным ребенком от государства, по ее словам, составляет 30 грн 57 коп... Логично, что некоторые семьи, особенно многодетные (3-летний ребенок здесь платит как и взрослый!!!) не могли потянуть платежки в 5-7 тыс. грн. Начали расти заоблачные долги, ведь из городского бюджета с января перестали компенсировать часть коммуналки, аргументируя нехваткой средств», – рассказали в организации.

С начала года правозащитники мониторят ситуацию в модульном городке в Павлограде, предоставляя жителям юридическую помощь. Но «каждая поездка открывает все новые и новые аспекты проблемы». В марте горсовет выделил более 600 тыс. грн на погашение долга за коммунальные услуги.

Однако,

Это не компенсация и не поддержка. Горсовет просто помог себе, выделив в уставный фонд коммунального предприятия бюджетные деньги. А людям все равно придется платить долги, а иначе – идти на улицу или возвращаться на временно неподконтрольные украинской власти территории. Переселенцы до сих пор не знают, за что они платят. Платежные квитанции унифицированы: все платят за всех. Или – не платят. Следующее выселение должников уже торжественно объявили на 26 июня. Есть решение комиссии городского совета, по которому 78 жителей будут переселены из аварийных блоков – в свободные. А поскольку последних не хватает, то подселять будут в те, что уже заняты.

«Лично у нас складывается впечатление, что людей просто выживают, освобождая привлекательное место в центре города. При этом нарушается право на достойный уровень жизни, а нормы Закона о государственных гарантиях соцзащиты ВПЛ – просто игнорируются. ... А что мама Валерии? Она сделала реструктуризацию долга и из последних сил тянет текущие счета и свои старые "хвосты". Но, на сколько у матери тяжелобольного ребенка хватит сил, сказать трудно», – резюмировали в общественной организации.

Как сообщалось ранее, модульный городок для ВПЛ оказался на грани закрытия. После повышения платы за проживание в крупнейшем в Украине транзитном городке для переселенцев, не погасив долги, из помещений выехало более трех десятков человек. 20 мая переселенцы, проживающие в модульном городке, в знак протеста перекрыли дорогу возле городской больницы № 4. Также сообщалось, что переселенцы, проживающие в модульном городке, попали в долговую яму из-за высоких тарифов на коммунальные услуги.

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