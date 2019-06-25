ЦПАУ Луганщины планируют выдавать водительские удостоверения. Новости

В Луганской области Центры предоставления административных услуг (ЦПАУ) получат оборудование для выдачи водительских удостоверений. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

«Проект "Демократическое управление в восточной Украине", который реализуется при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), планирует обеспечить центры предоставления административных услуг области оборудованием по оказанию услуг по оформлению и выдаче водительского удостоверения и регистрации транспортных средств», – говорится в сообщении.

По словам менеджера по развитию проектов Ирины Ивановой, проект рассчитан на 5 лет работы и будет реализован в Донецкой и Луганской областях. Для организации качественной работы и коммуникации в области в Северодонецке открыт офис USAID. Представители агентства готовы помочь в реализации новых идей в направлениях развития административных, медицинских, социальных, инклюзивных услуг, во взаимодействии с властью и продвижения региона.

В рамках реализации проекта такое оборудование готовы получить города Северодонецк, Лисичанск, Кременная, Старобельский, Сватовский, Станично-Луганский и Попаснянский районы.

Напомним, прошло меньше месяца, как в Северодонецке в ЦПАУ состоялось торжественное открытие новых административных услуг – оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу с бесконтактным электронным носителем и паспорта гражданина Украины в форме ID карты, а уже 21 июня первые северодончане смогли их получить.

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