Министр рассказала, в какой одежде дети должны учиться в школе. Новости

Учителя, ученики и их родители имеют право сами решать, в какой одежде учащиеся будут посещать школу. Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич на конференции «Новая украинская школа: успехи и вызовы первого года внедрения» сегодня, 25 июня, в Киеве, сообщил ИА «Интерфакс – Украина».

«Фактически этот указ уже давно устарел, и мы практически последнее время им не пользовались. Ведь он привязывал нас к неким образцам формы, к неким тканям, из которых должна изготавливаться форма», – сказала Гриневич

Она напомнила, что уже несколько лет позиция Минобразования состоит в том, что громада школы – учителя, ученики и родители – имеют право решать, в какой одежде будут обучаться школьники. «Важно, чтобы эта одежда была комфортная, гигиеническая, из тканей, которые "дышат", чтобы дети ощущали себя свободно», – добавила Гриневич.

Министр подчеркнула, что решение, каким образом будет определяться принадлежность учащегося к конкретному учебному заведению, будет зависеть от самих школ. «Кто-то придумает безрукавку на которой есть эмблема или знак принадлежности к школе, а кто-то определит, что они будут носить ту или иную форму», – отметила она.

Среди 167 указов своих предшественников, которые отменил президент Украины Владимир Зеленский в июне, в том числе есть и указ о запрете использования иностранной ткани для пошива школьной формы.