Промышленность Донетчины: Объем выпускаемой продукции вырос на 4,2%. Новости

Объем выпускаемой в Донецкой области промышленной продукции в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем 2018 года вырос на 4,2%*. В мае объем продукции был на 0,6% больше, чем в мае 2018 года, однако на 7,8% меньше, чем в апреле 2019 года. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

«Снижение производства в мае 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем произошло из-за того, что в апреле было завершено изготовление уникальной техники на экспорт, а майский объем машиностроительной продукции на фоне высокой базы сравнения оказался почти вдвое меньше, при сохранении значительного прироста с начала года», – сказано в сообщении.

Так, по данным статистики, среди основных видов промышленной деятельности региона в январе–мае 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, объем произведенной продукции увеличился:

в металлургическом производстве и производстве готовых металлических изделий на 1,4%;

в добывающей промышленности и разработке карьеров – на 5,3%;

в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий – на 5,4%;

в производстве химических веществ и химической продукции – на 7%;

в производстве резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции – на 8%;

в машиностроении – на 23,4%.

Уменьшился по сравнению с январем–маем 2018 года выпуск продукции:

в текстильном производстве, производстве одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов – на 2,4%;

в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 6,9%;

в производстве, поставке и распределении электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – на 10%.

Также, в ведомстве отметили, что добыча рядового угля в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем предыдущего года выросла на 6,9% и составила 5,3 млн т.

«Объем каменного угля, включающего отгруженный рядовой уголь и продукты обогащения, составил 4,5 млн т, что по сравнению с январем–маем 2018 года больше на 9,4%. Вместе с тем объем каменного угля для коксования в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем 2018 года сократился на 4%», – говорится в сообщении.

Кроме того, производство кокса в январе–мае 2019 года уменьшилось по сравнению с январем–маем 2018 года на 6,6%.

Выплавка чугуна в январе–мае 2019 года составила 3,5 млн т, что на 3,4% меньше, чем в соответствующем периоде предыдущего года. Выплавка стали, составив также 3,5 млн т, по сравнению с январем–маем 2018 года увеличилась на 4,8%. Выпуск горячекатаного плоского проката в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем предыдущего года вырос на 9,1%, а холоднокатаного – на 4,1%.

Производство электроэнергии в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем 2018 года уменьшилось на 9,6% и составило 5,8 млрд кВт/час.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.