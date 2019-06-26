Донетчина: Экспорт товаров в РФ продолжает сокращаться. Новости

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе-апреле 2019 года составили $1 495,8 млн, что, по сравнению с январем-апрелем 2018 года, меньше на 3,3%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно статистическим данным, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 99 стран мира.

На первом месте по-прежнему Италия, куда в январе-апреле 2019 года экспортировано товаров на $351 млн, что на 14,1% меньше, чем в январе-апреле предыдущего года, и составило 23,5% от общего объема.

Также отмечается, что экспорт всех товаров на европейский рынок уменьшился по сравнению с январем-апрелем 2018 года на 9,5% составив $728,4 млн (48,7% всей валютной выручки).

Второе место заняла Российская Федерация, поставки в эту страну в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года сократились на 10,4% и составили $185,3 млн, или 12,4% общего объема.

В то же время, на 16,3% уменьшилась в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $109,7 млн, или 7,3% (третье место).

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе-апреле 2019 года составили $279,9 млн (18,7% общего объема), что по сравнению с январем-апрелем 2018 года больше на 21,6%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года увеличилась на 62,2%, составив $93,5 млн, или 6,3% общего объема.

По информации ведомства, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем 2018 года уменьшились на 2,2% и составили $1 258,8 млн, или 84,2% экспорта всех товаров.

Сократился в январе-апреле 2019 года по сравнению с январем-апрелем предыдущего года также экспорт изделий из черных металлов – на 12,9%, готовых пищевых продуктов – на 17,2%, продукции химической промышленности – вдвое.

Вместе с тем, экспортные поставки продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–апрелем 2018 года на 29%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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