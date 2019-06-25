Население Донетчины сократилось на 11,4 тыс. человек за 4 месяца. Новости

На Донетчине в течение января-апреля 2019 года количество жителей уменьшилось на 11 тыс. 414 человек*. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Согласно информации ведомства, по состоянию на 1 мая 2019 года в Донецкой области проживали 4 млн 154,5 тыс. человек. При этом, за январь-апрель 2019 года численность населения сократилась на 11 тыс. 414 человек, в том числе:
- на 9 тыс. 622 человека вследствие естественного сокращения (разница между количеством рожденных и умерших);
- на 1 тыс. 792 человека – за счет миграционного сокращения (разница между количеством прибывших в область и выбывших за ее пределы).
По данным статистики, в январе–апреле 2019 года в области родились 4 тыс. 658 детей. За этот период также зарегистрировано 14 тыс. 280 человек умерших.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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