Разведение сил и средств: В Станице Луганской провели оперативное совещание (Фото). Новости

Сегодня, 25 июня, в прифронтовой Станице Луганской состоялось оперативное совещание относительно вероятного разведения сил и средств. Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации (ЛугОВГА).

В совещании участвовали исполняющий обязанности председателя ЛугОВГА Сергей Филь, командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Александр Сырский, заместитель председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марк Этерингтон, представители Вооруженных Сил Украины и местных органов власти.

«Разведение сил и средств – вопрос национальной безопасности. Вопросы национальной безопасности решаются на государственном уровне. Облгосадминистрация поддержит решения, принятые президентом Украины Владимиром Зеленским, СНБО и командующим Объединенных сил Александром Сырским. Но для нас главное – безопасность граждан, в частности, местных жителей. Они должны чувствовать себя защищенными, а объекты критической инфраструктуры – надежно обеспечивать жизнедеятельность населения Луганщины. Убежден, что все будет организовано на должном уровне», – сказал по итогам совещания Сергей Филь.

В свою очередь, как сообщается, командующий ООС подчеркнул важность вышеназванных мероприятий и сообщил, что для разведения сил и средств в Станице Луганской необходимо получить ряд гарантий выполнения этапов разведения. «Процесс должен происходить в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Минске», – отметил Сырский.

По словам Марка Этерингтона, СММ ОБСЕ в Украине будет помогать в случае возникновения трудностей.

«Также они обсудили отдельные вопросы реализации вероятного процесса разведения сторон на Луганщине», – подытожили в пресс-службе.

Читайте также: