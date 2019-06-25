Мэр Славянска объявил конкурс на лучшего медработника. Новости

Мэр Славянска (Донецкая обл.) Вадим Лях объявил конкурс «Лучший медицинский работник Славянска». Как сообщает корреспондент «Донецких новостей», призовой фонд составят 30 тыс. грн, которые градоначальник выделит из личных средств. Премии обещает вручить лично.

«Была идея, что я дам 25 тыс. грн своих, а остальное добавит бюджет. Но, чтобы быстрее прошел этот конкурс, пришлось добавить еще свои. Для того, чтобы использовать бюджетные деньги, необходимо разрабатывать положение, принимать его на сессии и это затянется не на один месяц. Поэтому просто решил добавить еще 5 тыс. и сделать премии в номинациях по 10 тыс.», – пояснил Лях.

Градоначальник также уточнил, что номинаций будет три: «Лучший врач», «Лучшая медицинская сестра» и «Лучшая младшая медицинская сестра». Конкурс стартовал 24 июня, а итоги огласят 15 июля.

Пройдет конкурс в два этапа. Во время первого жителям города предлагают подавать свои предложения по кандидатурам на номинации. Главное условие – врач, медсестра или санитарка должны работать в лечебно-профилактических учреждениях, расположенных на территории Славянска. По результатам предложений определят по 10 лидеров в каждой из номинаций.

Второй этап – голосование за победителя в каждой номинации. Проголосовать можно будет онлайн – на веб-платформе электронных консультаций или бумажным бюллетенем – в Центре предоставления административных услуг (ЦПАУ). Участие в голосовании могут принять граждане Украины, достигшие 16-летнего возраста, которые в день голосования проживают, учатся или работают на территории Славянска. Проголосовать можно только за одного претендента в пределах каждой номинации.