Пенсии: В ПФУ рассказали о финансировании выплат за июнь и июль (Инфографика). Новости

Пенсионный фонд Украины завершил финансирование выплаты пенсий за июнь и жилищных субсидий за май. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба ПФУ.

«Пенсионным фондом Украины 25 июня согласно утвержденных графиков завершения финансирования пенсионных выплат за июнь и жилищных субсидий за май», – говорится в сообщении.

Так, по информации Фонда, в июне на выплату пенсий направлено 33,94 млн грн, на выплату жилищных субсидий – 97,6 млн грн.

Кроме того, уточняется, что финансирование пенсий июля 2019 года и жилищных субсидий июня 2019 года начнется 2 июля.

Инфографика: пресс-служба ПФУ

Ранее сообщалось, что в Украине 2019 год является годом наибольшего роста размера пенсий. Это происходит в условиях наиболее низкой инфляции за последние 5 лет, что свидетельствует о росте покупательной способности пенсионеров.

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