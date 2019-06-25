Притворился врачом: На Луганщине мошенник обокрал пенсионерку. Новости

На Луганщине суд признал виновным и приговорил к 2 годам тюрьмы жителя Новоайдарского района, который под видом врача мошенническим путем обокрал 70-летнюю женщину. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

Так, по данным прокуратуры, в августе 2017 года 34-летний неоднократно судимый мужчина позвонил пожилой женщине и сообщил о том, что ее сын попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП), а для проведения неотложной операции ей нужно было заплатить 14 тыс. грн. В дальнейшем злоумышленник под видом врача пришел к потерпевшей и мошенническим способом забрал деньги.

В отношении подозреваемого суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Однако, после направления в 2017 году обвинения в суд, злоумышленник, чтобы избежать уголовной ответственности, выехал на неподконтрольную Украине территорию Луганской области.

Вернувшись в 2019 году в Новоайдарский район, обвиняемый совершил кражу металлических конструкций на одной из дач в Счастье.

«Процессуальным руководителем обеспечено надлежащее процессуальное руководство в уголовном производстве и предоставлены суду неопровержимые доказательства вины обвиняемого», – говорится в сообщении.

Приговором Новоайдарского районного суда злоумышленник признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.190 (завладение чужим имуществом путем обмана (мошенничество), совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) УК Украины. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.