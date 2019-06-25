В Донецкой области более 63% безработных – женщины. Новости

На Донетчине, число безработных, зарегистрированных в центрах занятости, на конец мая 2019 года составило 10,9 тыс. человек, что на 0,8% больше, чем на конец апреля 2019 года, и на 12,7% меньше, чем на конец мая 2018 года*. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным ведомства, из общего количества безработных:

63,6% составили женщины;

28,3% – молодежь в возрасте до 35 лет.

Кроме того уточняется, что на конец мая этого года работодателями в областную службу занятости было заявлено 2,6 тыс. вакансий, что на 7,6% больше, чем на конец апреля 2019 года, и на 31,7% больше, чем на конец мая 2018 года.

На одну вакансию в конце мая 2019 года претендовали 4 безработных против 6 человек на конец мая 2018 года.

«При содействии государственной службы занятости в январе–мае 2019 года было трудоустроено 6,9 тыс. человек, или 29,7% граждан, которые имели статус зарегистрированного безработного в этом периоде (в январе–мае 2018 года – также 6,9 тыс. человек, или 27,9%)», – сообщили в облстате.

В мае 2019 года были трудоустроены 1,5 тыс. человек, или 10,9%, против 13% в апреле 2019 года и 9,5% в мае 2018 года.

Также, пособие по безработице на конец мая этого года получали 77,9% зарегистрированных безработных. Средний размер пособия по безработице в мае 2019 года составил 3 тыс. 196 грн.

*Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.