В «ЛНР»: Бывший «председатель народного совета» возглавил «общественную палату». Новости

Бывший «председатель народного совета ЛНР» Алексей Карякин, бежавший в 2016 году в Россию, возглавил «общественную палату ЛНР», которая провела свое первое заседание в неподконтрольном украинской власти Луганске. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Заместителями Карякина стали и.о. ректора «Луганского национального университета ЛНР» Виктор Рябичев и директор луганской гимназии № 30 Лина Вокалова.

Напомним, что 25 марта 2016 года «депутаты народного совета ЛНР» освободили Карякина от должности «председателя парламента». Через месяц «народный совет» досрочно прекратил полномочия Карякина, как «депутата». Тогда, опасаясь преследований, Карякин покинул «ЛНР». Также 21 сентября 2016 года он был объявлен в розыск «генеральной прокуратурой ЛНР» в связи с попыткой «государственного переворота» в 2016 году. В 2017 году, после того как бывший «глава ЛНР» Игорь Плотницкий выехал в Россию, Карякин вернулся в «ЛНР».