Цены на Донетчине: Овощи и фрукты дорожают, яйца – становятся дешевле. Новости

На Донетчине цены на потребительские товары в мае 2019 года повысились по сравнению с апрелем на 0,9%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 4,6%*. В годовом измерении, то есть в мае 2019 года по сравнению с маем предыдущего года, уровень инфляции составил 12,3%, а в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем 2018 года – 11,8%. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.
Так, согласно статистическим данным, в течение мая этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 1,1%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с апрелем на:
- хлеб – на 0,7%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 0,8%;
- мясо и мясопродукты – на 1,2%;
- овощи – на 3,1%;
- фрукты – на 14,4%.
Вместе с тем, в мае снизились цены на:
- яйца – на 12,1%;
- молоко – на 3,6%;
- рис – на 0,8%;
- кисломолочную продукцию – на 0,3%;
- макаронные изделия и сахар – также на 0,3%.
Кроме того, с начала года выросли цены на:
- кисломолочную продукцию – на 1,2%;
- масло – на 1,7%;
- мясо и мясопродукты – на 1,8%;
- чай – на 2%;
- макаронные изделия – на 2,1%;
- кофе – на 2,6%;
- хлеб – на 3,1%;
- рыбу и продукты из рыбы – на 4,3%;
- фрукты – на 23,5%;
- овощи – на 44,7%.
Подешевели в мае 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 29,5%, рис – на 4,5%, молоко – на 2,5%, подсолнечное масло – на 0,2%.
Как уточнили в ведомстве, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в мае 2019 года были выше, чем в декабре 2018 года, в среднем на 2,6%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 1,9%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию, а цена природного газа для населения в мае снизилась на 3,9%.
«Подешевели в мае 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 4%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 11,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 13,2%. На 7,2% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении ведомства.
* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.
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