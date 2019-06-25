Цены на Донетчине: Овощи и фрукты дорожают, яйца – становятся дешевле. Новости

На Донетчине цены на потребительские товары в мае 2019 года повысились по сравнению с апрелем на 0,9%, а по сравнению с декабрем 2018 года – на 4,6%*. В годовом измерении, то есть в мае 2019 года по сравнению с маем предыдущего года, уровень инфляции составил 12,3%, а в январе–мае 2019 года по сравнению с январем–маем 2018 года – 11,8%. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, согласно статистическим данным, в течение мая этого года продукты питания и безалкогольные напитки в среднем подорожали на 1,1%. В частности, зафиксирован рост цен по сравнению с апрелем на:

хлеб – на 0,7%;

рыбу и продукты из рыбы – на 0,8%;

мясо и мясопродукты – на 1,2%;

овощи – на 3,1%;

фрукты – на 14,4%.

Вместе с тем, в мае снизились цены на:

яйца – на 12,1%;

молоко – на 3,6%;

рис – на 0,8%;

кисломолочную продукцию – на 0,3%;

макаронные изделия и сахар – также на 0,3%.

Кроме того, с начала года выросли цены на:

кисломолочную продукцию – на 1,2%;

масло – на 1,7%;

мясо и мясопродукты – на 1,8%;

чай – на 2%;

макаронные изделия – на 2,1%;

кофе – на 2,6%;

хлеб – на 3,1%;

рыбу и продукты из рыбы – на 4,3%;

фрукты – на 23,5%;

овощи – на 44,7%.

Подешевели в мае 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года яйца – на 29,5%, рис – на 4,5%, молоко – на 2,5%, подсолнечное масло – на 0,2%.

Как уточнили в ведомстве, цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в мае 2019 года были выше, чем в декабре 2018 года, в среднем на 2,6%. Содержание домов и придомовых территорий подорожало на 0,6%, водоснабжение – на 1,9%, канализация – на 4,4%, горячая вода, отопление – на 17,4%. Оставались без изменений тарифы на электроэнергию, а цена природного газа для населения в мае снизилась на 3,9%.

«Подешевели в мае 2019 года по сравнению с декабрем предыдущего года горюче-смазочные материалы – на 4%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 11,3%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 13,2%. На 7,2% выросли по сравнению с декабрем 2018 года средние цены и тарифы в сфере связи», – сказано в сообщении ведомства.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.