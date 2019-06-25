Восстановление Донбасса: Пока война не закончится, никто денег не даст. Новости

Восстановление инфраструктуры Донбасса возможно только после окончания военных действий. Об этом сообщил политолог Руслан Бортник в комментарии «ГолосUA».

«Восстановить инфраструктуру Донбасса возможно, Германия, Франция, США и Россия потенциально могли бы способствовать этому, но только после политического урегулирования. До этого никакие средства не будут выделены. Публичный разговор об этом имеет политтехнологическую цель. Президент Зеленский таким образом показывает гражданам, которые проживают на Донбассе, что он не забыл об этой проблеме. Также напоминает западным партнерам в отношении того, что Украина ожидает от них помощи», – сказал Бортник.

По словам политолога, на сегодняшний день, нет реальных условий для восстановления инфраструктуры Донбасса. «Правительство создало фонд, который предусматривает финансирование за счет западных партнеров. Пока война не закончится, никто никаких денег не даст», – резюмировал политолог.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале восстановления Донбасса. Пока – подконтрольных Украине территорий.