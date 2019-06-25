Главное, чтобы Россия ушла из Донбасса, – посол Тейлор. Новости

Временный поверенный в делах США в Украине, посол Уильям Тейлор объявил сегодня, 25 июня, в Киеве об основных приоритетах своей работы в Украине, сообщает «Радио Свобода» .

По словам дипломата, приоритет номер один – «чтобы Российская Федерация ушла из Донбасса». Тейлор сказал, что над решением этого вопроса он работал и на предыдущем месте работы, в американском Институте мира.

Вторым приоритетом посол назвал преодоление коррупции в Украине.

Уильям Тейлор отметил временный характер своего пребывания в должности временного поверенного. Это будет продолжаться, пока США не определятся с назначением чрезвычайного и полномочного посла на длительный срок. Тейлор стал временным поверенным в делах Соединенных Штатов Америки в Украине на прошлой неделе. Он будет «руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода», – сообщило дипломатическое представительство Соединенных Штатов.

Уильям Тейлор уже работал в Украине, он был послом США с 2006 по 2009 год. После этого дипломат был специальным координатором Государственного департамента по вопросам Ближнего Востока, представителем США в Ближневосточном квартете и тому подобное. Перед последним назначением Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США.