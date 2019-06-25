НБУ выводит из денежного оборота мелкие монеты. Новости

В Национальном банке Украины (НБУ) объявили об изменениях в номинальном ряде банкнот и монет, направленных на упорядочение денежного обращения гривны. Об этом сегодня, 25 июля, заявил во время пресс-брифинга председатель Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.

«Наша национальная валюта – это то, с чем каждый из нас имеет дело каждый день. Несмотря на то, что безналичные расчеты становятся все популярнее в Украине, наличные до сих пор остается наиболее важным средством платежа. Поэтому для нас особенно важно, чтобы гривна была высококачественной, защищенной и надежной, а расчеты с ней – комфортными и удобными», – подчеркнул Яков Смолий.

Он озвучил следующие новые меры Национального банка на этом пути. Монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

В частности, монеты 1, 2 и 5 коп. редко используются в расчетах за товары и услуги и почти не возвращаются из обращения к банковской системе.

Также из обращения будет постепенно выводиться монета номиналом 25 коп., которая пока останется платежным средством.

1 октября 2019 года монеты 1, 2 и 5 коп. перестанут быть платежным средством в Украине. С тех пор принимать их при расчетах наличными за товары и услуги не будут, а Национальный банк начнет изымать эти монеты из наличного обращения.

В то же время граждане смогут без ограничений и бесплатно обменять эти монеты на монеты и банкноты других номиналов в течение следующих трех лет:

В течение первого года с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2020 года включительно – во всех отделениях украинских банков;

В течение трех лет с даты изъятия их из обращения – до 30 сентября 2022 года включительно – в Национальном банке и уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк Аваль).

Кроме того, начнется постепенное изъятие из обращения монет номиналом 25 коп. В отличие от 1, 2 и 5 коп., 25 коп. пока останутся в наличном обращении. Ими можно будет расплачиваться. Но те монеты, которые будут попадать в банки, возвращаться обратно в оборот не будут и постепенно их будет становится все меньше.

ВНБУ также напомнили, что для облегчения наличных расчетов в Украине могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары (работы, услуги) к суммам, кратным 10 копейкам.