Протестующие на Донбассе горняки обустроили палаточный городок (Видео). Новости

В Угледаре (Донецкая обл.) продолжают бастовать работники государственных угольных шахт. Требуют, чтобы им отдали долги по зарплате. На выезде из города прямо на дороге обустроили палаточный городок.

Дочь шахтера Алина Терешина переехала в палатку. Здесь она находится уже четвертый день. Поддерживает отца-шахтера. «В машинах кто спит, кто в палатках. Дождь вчера был – палатку натянули. Там у нас в палатках кастрюли стоят, все стоит. Так и выживаем. У нас в Угледаре такого никогда не было», – говорит она.

Протестующие останавливают транспорт, большинство автомобилей разворачивают. Им приходится ехать в объезд. Пропускают только машины с детьми и «скорую». Горняк Сергей Данильченко работает на шахте «Шахтоуправление "Южнодонбасское № 1"». По словам мужчины, решились на такое, потому что больше не могут терпеть. «Мы здесь будем стоять до того момента, пока нам не выплатят задолженности за эти 3 месяца. Пока не создадут условия и не поднимут заработную плату. Нечем работать, условия плохие, автобусы не ходят, робы нет, фонари выгорают», – рассказал он.

К тому же шахтеры отказались спускаться в забой.

Бастовали горняки еще одной государственной шахты имени Сургая. Но они уже на работе. Людей услышали, а долг понемногу начали возвращать. «Полностью погашен апрель месяц и вот мы ждем – не сегодня-завтра начнут проплачивать май. В каком объеме – сейчас решается. Шахта на сегодня работает, мы отгружаем уголь по прямым договорам», – сообщил глава независимого профсоюза шахты им. Сургая Григорий Доценко.

Сколько ждать честно заработанное этим горнякам – неизвестно. Но люди говорят, что с дороги не уйдут. Будут и дальше добиваться своего – и в жару, и в дождь.

Напомним, 21 июня, в городе Угледар (Донецкая обл.) из-за долгов по зарплате вышли на акцию протеста члены семьей горняков двух местных шахт: «Южнодонбасская № 1» и имени Сургая. Они перекрыли дорогу. Во время акции протеста одному из шахтеров стало плохо, его забрала «скорая».

Как сообщалось ранее, 22 июня горняки первой смены ГП ШУ «Южнодонбасская № 1» отказались спускаться в шахту. Затем к ним присоединились работники второй смены.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: