Гранаты, тротиловые шашки: У жителя Луганщины изъяли арсенал боеприпасов. Новости

На Луганщине взят под стражу житель Новоайдарского района, у которого обнаружили и изъяли арсенал боеприпасов. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту приобретения, ношения и хранения боеприпасов и взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УК Украины)», – сказано в сообщении.

Как отмечается, в ходе обыска по месту жительства 20-летнего жителя села Михайлюки (Новоайдарский р-н), правоохранители обнаружили и изъяли 3 ручные противотанковые гранаты РПГ-22, 9 запалов УЗРГМ, 9 корпусов гранаты Ф-1, 6 единиц тротиловых шашек ТШ-200 и 8 единиц ТШ-400, которые он хранил в подвале частного дома без предусмотренного законом разрешения.

В настоящее время прокуратурой области правонарушителю сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины. Следственным судьей Северодонецкого городского суда молодому человеку избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней.

Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.

Сейчас продолжается досудебное расследование.