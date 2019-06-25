Цветущий город: Как Покровск превращается в город миллиона роз (Видео). Новости

Покровск (до переименования Красноармейск, Донецкая обл.) хочет стать городом миллиона роз. Этим летом покровчан радуют 100 тысяч роз – желтые, красные, белые.

Местная жительница Людмила с внучкой выбирают для прогулок аллею, где вокруг много цветов. «Нравится, мимо роз ходим», – говорит она.

Также местные коммунальщики украсили цветами столбы и клумбы вдоль трассы на Днепр. «Розы больше всего нравятся. Город весь в розах. Это же прекрасно», – сказал покровчанин.

«Красиво очень в городе и приятно же всем», – добавляет другой мужчина.

Поражены красотой и гости Покровска. Мария приехала сюда из Киева. Девушке понравились разноцветные петунии и бархатцы на центральной площади. Их в городе – более 50 тысяч. «Я только сегодня приехала в Покровск, и хочу сказать, что клумбы, что возле университета, очень живописны. Администрация старается, делает свое дело, может получится приехать и следующим летом будет, с чем сравнить», – поделилась она.

Ежедневно за тысячами цветов ухаживают коммунальщики – поливают, обрезают, пропалывают.

В мэрии ставят амбициозные цели по дальнейшему озеленению – высадить миллион роз. Как рассказали в мэрии, поэтапно к этому идут. Ежегодно высаживают несколько тысяч деревьев и десятки тысяч роз.

Очередную партию новых деревьев и цветов планируют высадить в парке «Юбилейный» после его реконструкции.

Как сообщалось ранее, Покровск каждое лето уже 3 года подряд расцветает сотнями тысяч цветов. Безграничные клумбы с розами и петуниями, изысканные вазоны украшают улицы и бульвары.

Источник: ТК «Донбасс»

Читайте также: