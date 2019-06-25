Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь

ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Надежду Савченко по округу в Донецкой области. Новости

ЦИК зарегистрировала кандидатом в депутаты Надежду Савченко по округу в Донецкой области

25.06.19 21:45dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook/Надія Савченко

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала всех семерых кандидатов, которых выдвинула политическая сила «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко». Об этом сегодня, 25 июня, сообщила сама Савченко в Facebook.

«Представители "Общественно-политической платформы Надежды Савченко", которые баллотируются в Верховную Раду Украины на внеочередных выборах в парламент, получили удостоверения кандидатов в народные депутаты Украины. Поэтому ЦИК зарегистрировала все семь кандидатов, выдвинутых политической силой», – пишет Савченко.

Она перечислила округа, по которым баллотируются члены ее политсилы:

  1. Председатель партии – Надежда Савченко – Донецкая область, округ № 51;
  2. Заместитель председателя партии Татьяна Проторченко – Донецкая область, округ № 52;
  3. Руководитель избирательного штаба Вера Савченко – Донецкая область – округ № 45;
  4. Председатель Зеленоярского сельского совета Никольского района Донецкой области Николай Юзвинкевич – Донецкая область, округ № 60;
  5. Депутат Песковского поселкового совета объединенной территориальной общины Бородянского района Киевской области Юлия Соловьева – Киевская область, округ № 96;
  6. Председатель Всеукраинского общественного объединения «Противодействие торговле людьми» Вера Владей – Черкасская область, округ № 196;
  7. Директор ЧП «Редакция газеты "Киевские ярмарки"» Виталий Архипов – Киевская область, округ № 90.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая во время своей инаугурации заявил о роспуске парламента и объявил досрочные выборы. Соответствующий указ он подписал на следующий день, в котором датой проведения выборов установлено 21 июля. Если очередные парламентские выборы длятся 90 дней, то внеочередные – 60 дней.

Комментарии