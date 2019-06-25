Мирное лето – детям Донбасса: Как переселенцу помогли избавиться от печальных воспоминаний (Видео). Новости

Переселенец из временно неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.) Роман Бурцев почти не говорит о войне и не вспоминает о том, как с родителями покинул родной город. Избавиться от печальных воспоминаний 14-летнему Роме помогает рисование, которым он увлекся в летнем лагере «Жемчужина Донетчины» («Перлина Донеччини»), где отдыхает по программе «Мирное лето – детям Донбасса!».

«В лагере я уже второй раз, мне здесь очень, прямо очень нравится, ребята, вожатые – мне все нравится», – говорит Рома.

Сейчас Рома и его семья живут в Харькове. «Был сильный обстрел, после которого мы и уехали. Мы спрятались с мамой в ванне. Очень-очень громко было, мы спали в ванне», – вспоминает он.

Парень до сих пор скучает по друзьям и родным. Говорит, что самое сложное было с ними расставаться. «Разогнала нас война, родственники тоже поразъехались», – сказал Рома.

А в лагере с новыми друзьями войну пытаются и не вспоминать. «Здесь есть друзья из моего родного города. Мы стараемся о войне не разговаривать, потому что это плохие воспоминания», – поделился Рома.

Но на плохие воспоминания, стрессы, травмы нельзя не обращать внимания. Кроме занятий с психологами, избавиться от пережитого страха помогает арт-терапия. «Интересно, потому что я не занимался вообще рисованием, и мне просто интересно разрисовывать все, что угодно. Вот город, а за городом – парк. Ребенок рисует то, что он видит, и включает свою фантазию», – рассказал переселенец.

Дети рисуют город своей мечты. Для каждого – свой, но для всех – мирный и безопасный. «Я нарисовала абстрактный город, преобладают здесь такие природные цвета – голубой, зеленый, потому что зеленый – это для меня что-то вечное, живое и спокойное», – объяснила участница проекта «Мирное лето – детям Донбасса!» София Артюхина.

Лето пройдет, а новые знакомства в лагере перерастут в настоящую дружбу. «Благодаря вот этим лагерям у меня появилось много друзей», – говорит Роман Бурцев.

Уже пятый год подряд Фонд Рината Ахметова дарит детям Донбасса мирное лето. «На сегодня в лагере "Перлина Донеччини" уже оздоровилось 150 детей, живущих по обе стороны линии соприкосновения. В рамках проекта в этом году мы хотим оздоровить 500 детей Донбасса», – сообщил руководитель проектов Фонда Рината Ахметова Андрей Хворостянко.

За время существования проекта «Мирное лето – детям Донбасса!» отдохнули и психологически восстановились 4 тысячи ребят.

Источник: ТК «Донбасс»