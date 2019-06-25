«Только живи»: В Украине запустили проект для противодействия самоубийствам ветеранов. Новости

В Украине начал работать социальный проект, направленный на поддержку ветеранов антитеррористической операции (операции объединенных сил), направленный против суицидов среди военнослужащих и ветеранов, сообщает «Радио Свобода».

Как сообщил председатель федерации общественных организаций участников АТО Киевщины Владимир Мостовой, задача проекта – оказать поддержку воинам и привлечь внимание общества к проблеме суицидов среди ветеранов.

По словам Мостового, в Киевской области процент самоубийств от общего количества умерших ветеранов превышает 11%. «Тему самоубийств среди воинов на фронте и после возвращения с войны особо не обсуждают. Сами бойцы и ветераны говорят, что на войне им проще, там четко знаешь, кто твой враг и что ты должен делать. Возвращаясь домой, воины сталкиваются с равнодушием, неуважением, иногда хамским отношением к себе. Это все влияет на их психологическое и моральное состояние, приводит к суицидальным настроениям. Так, в Киевской области в мае-июне увеличилось количество депрессивных расстройств и настроений совершить суицид среди ветеранов», – говорит Мостовой.

Как сообщалось ранее, с начала вооруженного конфликта на Донбассе более 600 украинских военных покончили жизнь самоубийством. По данным на октябрь 2018 года главный военный прокурор Украины заявлял, что за 4 года боевых действий из 2 700 небоевых потерь 891 случай – болезни, а 615 – самоубийства, в том числе в зоне ООС – 282.