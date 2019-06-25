Зеленский подписал 18 указов по кадрам из-за переименования Администрации в Офис. Новости

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил положение об Офисе президента, подписав сегодня, 25 июня, соответствующий указ №436/2019, сообщает пресс-служба главы государства.

В связи с переименованием Администрации президента в Офис, Зеленский подписал ряд кадоровых указов. Одним из них он уволил с поста главы администрации главы государства Андрея Богдана, другим указом назначил его руководителем Офиса президента.

Также уволены со своих должностей и переназначены на соответствующие должности в Офисе президента первый замглавы администрации президента Сергей Трофимов, заместители глав администрации президента Алексей Гончарук, Юрий Костюк, Вадим Пристайко, Руслан Рябошапка, Кирилл Тимошенко, Алексей Днепров.

Кроме того, еще одни указом Руслан Стефанчук уволен с должности советника президента – представителя президента в Верховной Раде и другим указом он назначен представителем президента в парламенте.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский переименовал Администрацию президента в Офис и сократил ее штат.