Остался только домик: Как в Славянске модернизируют мусорный полигон (Фото). Новости

В северо-восточной части Славянска (Донецкая обл.) продолжаются масштабные работы по рекультивации земель закрытого полигона твердых бытовых отходов (ТБО). Как передает корреспондент «Донецких новостей», работы продвигаются продуктивно и выполнена уже половина запланированного проектом.

«На данный момент мы уже стелим, как говорится, технологии. Мусор утрамбовали, покрыли суглинком. Дальше идет технологии – это дренаж для отвода вредных газов и бентомат, который не пропускает наверх ни воздух, ни воду. У нас есть весь материал и за две недели мы этот слой уложим. Все вредные вещества будут отводиться к скважинам. Дальше покроем слоем песка, суглинка, черноземом и в завершении – озеленение, чтобы был красивый холм», – рассказал представитель подрядной организации Василий Верещага.

Он отметил, что их предприятие уже выполняло подобные работы по строительству полигонов в регионе, к примеру, в Краматорске, Дружковке и Волновахе.

«Завершение работ зависит от финансирования, а так будем стараться чем быстрее, тем лучше. Полгода – срок строительства. На данный момент выполнено 50% от намеченных работ. Сейчас одновременно задействовано 28 человек и 10 единиц техники. Есть экскаваторы, карьерная техника, погрузчики, грейдер и бульдозера», – говорит работник.

Как отметил директор КП «АТП-052814» Константин Водопьянов, в ведомстве которого была свалка, от нее «остался только домик»: «Красиво и быстро делают. Действительно, люди Цилинки и Северного поселка будут дышать свежим, экологически чистым воздухом. Я вижу наш домик – это единственное, что осталось от полигона, больше нет ничего, все ровно. Чистота и красота».

К подготовительным работам по рекультивации полигона в Славянске, площадь которого составляет 10,26 га, подрядчик приступил в марте. К осени надеются закончить.

«Подготовительные работы начались в конце марта, потом – допуск на начало работ, как обычно это делается. Только в начале мая получили все разрешения и приступили к планировке и так далее. Официальных работ два месяца. И мы уже видим изменения. Меня это очень радует и есть все шансы, что к осени он будет закончен», – говорит городской голова Славянска Вадим Лях.

«В такую аномальную жару можно себе представить, к чему бы могли привести возгорания полигона, учитывая сложности тушения. Могли быть очень большие проблемы, тем более полигон старый. А так мы видим и понимаем, что уже ничего такого не случится, поэтому можно говорить о безопасности не только Славянска, а и Славянского района. И этот проект эту безопасность создал», – подытожил мэр.

Он также отметил, что хотелось бы, чтобы финансирование и работы велись в срок.

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