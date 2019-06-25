В Старобельске студентку отдали под суд за мошенничество с кредитом. Новости

В Старобельске (Луганская обл.) будут судить студентку, которая от имени своей знакомой взяла кредит и не расплатилась по кредитному договору. Об этом сообщает пресс-служба Старобешевской райадминистрации со ссылкой на городскую прокуратуру.

«Местной прокуратурой в суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество, завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием)», – говорится в сообщении.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2018 года студентка Старобельского медицинского колледжа, пользуясь личными данными своей подруги и выдавая себя за последнюю, зашла на сайт ООО «Манивео скорая финансовая помощь» и заключила кредитный договор на сумму 3 тыс. грн, сроком на 28 дней. При заключении указанного кредитного договора девушка указала анкетные данные своей знакомой, в том числе серию, номер паспорта и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика. После чего, получив денежные средства, руководствуясь корыстным мотивом, распорядилась ими по своему усмотрению.

«В связи с неуплатой обязательных платежей по кредитному договору по состоянию на апрель 2019 года размер задолженности составляет более 7 тыс. грн.», – уточнили в прокуратуре.