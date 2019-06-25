Опасность на воде: В Мариуполе рассказали, каких правил придерживаться на побережье (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) с начала лета утонул один человек. Специалисты рассказали, какие правила поведения на побережье надо соблюдать, чтобы не случилась беда.

По словам руководителя группы внешкольной работы Александра Царакова, на пляж в Приморском районе он привозит детей из пришкольного лагеря. Сам всегда соблюдает правила безопасности на пляже, и учит этому детей.

«Перед тем, как заходить в воду надо немножко разогреть организм. То есть, выполнить какой-то комплекс физических упражнений. Ну, и потом соблюдать температурный режим. В воде не сидеть очень долго, периодически выходить, чтоб не было остывания мышц», – рассказал Александр.

Кроме того, на пляже есть опасность получить тепловой удар и солнечные ожоги. «С ребенком всегда прихожу до 11:00. И с 17:00 до 20:00 вечера. В обед я не нахожусь здесь. В принципе, использую солнцезащитный крем», – делится отдыхающая Марина Погорелая.

Спасатели призывают не заплывать за буйки и не употреблять алкоголь у моря. Пожилым людям и людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями – не перегреваться на солнце. А еще, следить за детьми.

«Мамы и папы, дедушки и бабушки – не оставляйте детей одних. Не оставляй детей без присмотра, не упускайте детей из виду, не подвергайте жизнь своих детей и внуков опасности. Законодательством запрещено детям до 12 лет находится возле водоемов без сопровождения взрослых», – отметил начальник спасательной аварийно-водолазной службы службы Александр Татай.

В этом году на мариупольских пляжах уже были случаи, когда потеряли двух детей.

Источник: ТК «Сигма»