Призыв в ВСУ: Что делать переселенцам, когда задерживают для прохождения срочной службы. Новости

В Украине до конца июня будет проходить весенний призыв на срочную службу в Вооруженные силы. Призывники из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые стоят на воинском учете на неподконтрольных украинским властям территориях Донецкой и Луганской областей, должны в течение 7 дней с момента переезда на подконтрольную территорию встать на учет в местный военкомат. За невыполнение этой нормы могут привлечь к ответственности. Однако, всегда ли законны попытки задержать для прохождения военной службы, и что делать призывникам-переселенцам в этом случае, рассказали специалисты общественной организации «Донбасс-SOS», сообщается на сайте организации.

Как отмечают юристы, ключевым законом, регулирующим военную службу, является закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Также уточняется, что указом президента был изменен возраст призывников. В 2019 году призывают мужчин старше 20 лет (а не 18). «Призыв осуществляется военными комиссариатами на основе данных полученных в результате военного учета. Воинский учет проводится по месту жительства», – говорится в сообщении.

Призывники, которые сменили место жительства, обязаны в 7-дневный срок встать на воинский учет по новому месту жительства. В случае нарушения этой нормы, призывник несет административную ответственность, что влечет за собой предупреждение, а повторное (после предупреждения) уклонение от воинского учета является преступлением по ст. 337 УК Украины, с максимальным наказанием в 6 месяцев ареста.

Также уточняется, что вручать повестки призывникам могут только уполномоченные лица, а именно:

представители военкомата лично;

через жилищно-эксплуатационные организации, домовладельцев, соответствующие исполнительные органы сельских, поселковых и городских советов, где нет военных комиссариатов;

через руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений независимо от подчинения и формы собственности.

Юристы подчеркнули, что сотрудников полиции в этом перечне нет.

Кроме того, повестка должна быть вручена лично в руки призывнику, а он должен подтвердить получение подписью. В случае отказа призывника поставить подпись, уполномоченное лицо составляет акт и передает его в полицию для привлечения к административной ответственности.

Неявка призывника по повестке влечет за собой привлечения его к административной ответственности и штраф.

В случае, если призывник прошел медкомиссию, был признан годным и получил новую повестку уже непосредственно о призыве на военную службу, неявка на место сбора новобранцев и уклонение от призыва на военную службу повлекут за собой уголовную ответственность с максимальным наказанием – лишением свободы на срок до 3 лет (ст. 335 Уголовного кодекса Украины).

То есть, главное, что отличает основания для административной и уголовной ответственности – это этап призыва, на котором находится призывник, а соответственно и формулировки в повестке. Если цель прибытия в повестке сформулирована как «для уточнения учетных данных» или «для прохождения медкомиссии», то она не считается повесткой о призыве.

Частью 3 ст. 38 Закона предусмотрено, что по обращениям военкомата органы Национальной полиции «в установленном законом порядке обязаны проводить розыск, задержание и доставку в военные комиссариаты граждан, которые уклоняются от выполнения воинского долга».

То есть, полиция может проводить задержания тех, кто уклоняется от воинской обязанности исключительно по запросу военкомата. Также, в случае выявления полицейскими призывника, который постоянно проживает в другом месте, чем то, где он стоит на воинском учете, они обязаны в течение 2 недель сообщить об этом местный военкомат.

Призывники, относящиеся к числу переселенцев, которые стоят на воинском учете на неподконтрольных территориях Украины и переехали на новое место жительства, как и все остальные, должны в течение 7 дней с момента переезда встать на учет в местный военкомат. Невыполнение этой нормы влечет предупреждение и в случае уклонения от воинского учета повторно – уголовную ответственность. В этом случае, место жительства подтверждается справкой ВПЛ.

«Таким образом, в течение 7 дней с момента получения справки ВПЛ призывник этой категории должен стать на воинский учет в местном военкомате», – уточнили в общественной организации.

Специалисты пояснили, что делать, если призывника пытаются задержать на основании необходимости прохождения военной службы.

1. Если задержание проводят не полицейские.

Как было сказано выше, задержания в связи с нарушением законодательства о воинской обязанности может проводить только полиция. Задержание любыми другими лицами являются незаконными. В этом случае следует немедленно обращаться в полицию, звать на помощь, сопротивляться задержанию самостоятельно в пределах необходимой обороны.

2. Если задержание проводят полицейские:

прежде всего, надо убедиться, что перед вами именно полицейские. Для этого нужно требовать у них предъявить документы. Рекомендуется также записать данные с их удостоверений, жетонов (транспортного средства полицейских);

требуйте назвать основание их действий. Если речь идет о проверке документов, то существует исчерпывающий перечень случаев, когда полицейские вправе проверить ваши документы, закрепленный в ст.32 ЗУ «О Национальной полиции». Такого основания как «призывной возраст» в перечне нет. Но пребывание в розыске по запросу военкомата является основанием для проверки документов;

если все же полицейские продолжают задержание (заставляют вас сесть в их авто идти с ними) – уточните, задержаны ли вы, какие основания, а также, требуйте составления протокола о задержании. Административное задержание не может длиться дольше 3 часов. О задержании полицейские должны немедленно сообщить родственникам, или же указанным вами другим лицам. Также, о задержании должно быть сообщено в центры бесплатной вторичной правовой помощи (кроме случаев, если лицо защищает себя лично или пригласил защитника);

согласно ст.63 Конституции Украины, во время и после задержания человек имеет конституционное право отказа от дачи объяснений и показаний в отношении себя, членов семьи и близких родственников. Также, не стоит ничего подписывать;

ключевым моментом является наличие договора с адвокатом. Именно с ним в таком положении следует связаться при первой же возможности;

вас могут доставить в полицейский участок или в военкомат. При отсутствии надлежащего обоснования оснований вашего задержания можно попробовать просто покинуть помещение, где вас удерживают.

Если же задержали родственника призывника или близкого человека:

стоит сразу звонить в полицию по номеру 102 и сообщить о задержании лица (независимо от того, кто совершил задержание). Также, можно позвонить на горячую линию Министерства обороны;

если у вашего близкого нет адвоката, вы можете найти адвоката самостоятельно, заключить с ним договор и уже вместе с ним ехать в места содержания задержанного;

стоит обратиться к следственному судье районного суда, в территориальной юрисдикции которого произошло задержание, в порядке ст. 206 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По этой статье, при получении данных о незаконном лишении свободы лица, следственный судья должен вынести решение, которым должен обязать любой орган государственной власти или должностное лицо, под стражей которых содержится человек, немедленно доставить задержанного к следственному судье для выяснения оснований лишения свободы.

«В любой похожей ситуации главное не поддаваться давлению лиц, которые пытаются вас задержать. Нужно помнить свои права и быть настойчивым. Важно понимать, что они несут ответственность за каждый незаконный шаг и быть готовым защищать свои права всеми законными способами», – резюмировали специалисты организации.

Напомним, что согласно соответствующему указу президента, с 1 апреля по 30 июня, а также с 1 октября по 31 декабря 2019 года во всех областях Украины будет проходить набор на срочную военную службу.

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