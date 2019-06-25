На КПВВ Донетчины у двух человек обнаружили поддельные документы. Новости

В Донецкой области на контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) «Марьинка» за минувшие сутки пограничники обнаружили автомобиль с номером кузова, не совпадающим с указанными в документах. А также у двух граждан, пересекающих линию разграничения, выявлены поддельные документы. Об этом сегодня, 25 июня, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

«Пограничники Краматорского отряда на КПВВ "Марьинка" обнаружили автомобиль "Дэу" украинской регистрации, номер кузова которого не совпадал с данными, указанными в регистрационных документах», – говорится в сообщении.

Как уточняется, водитель привлечен к административной ответственности по ст. 121-1 КУоАП «Эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах».

Также, во время проверки документов у двух граждан было обнаружено, что в их паспортах проставлены конгревные и мастичные печати, не соответствующие установленному образцу. О данном факте сообщили сотрудникам Национальной полиции.