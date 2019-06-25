Стало известно, кто возглавит Государственную таможенную службу. Новости

Заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов выиграл конкурс на должность главы новой Государственной таможенной службы. Об этом сегодня, 25 июня, сообщил сам Нефьодов в Facebook.

«Выиграл конкурс на голову органа, который должен стать прозрачной таможней. На душе что-то не так чтобы радость, но "кто будет долбить скалу, как не мы?" Стоим!!!», – написал он.

Сегодня, 25 июня, состоялся финальный этап конкурса на должность главы новой Государственной таможенной службы. Конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС Максима Нефьодова.