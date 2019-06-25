Пятилетняя годовщина: В Киеве чествовали митрополита Онуфрия. Новости

Сегодня, 25 июня, в Киево-Печерской Лавре состоялись мероприятия в честь митрополита Онуфрия в связи с 5-й годовщины его интронизации, передает телеканал «Украина».

Приехали и представители 11-ти поместных церквей: Болгарии, Сербии, Польши и других стран.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий – это тот человек, который умеет объединять людей, который действительно Словом Божьим укрепляет каждого верующего, а неверующего приводит к Христу», – сказал наместник Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

Праздничную литургию перед Успенским собором слушали тысячи верующих. Среди них – известные политики. За вклад в развитие украинской церкви народный депутат Владимир Новинский получил Орден Рождества Христова. «Мы обязаны митрополиту за его мужество, за его стойкость, за его любовь к нам грешным недостойным. Он несет очень мужественно и тяжелейший крест Первосвятительского служения. Он является для нас образцом истинной любви к ближнему истинной любви к богу и служения людям и Богу», – сказал Новинский.

Во время мероприятий все желающие могли причаститься.

Митрополит призвал принять Бога в сердце – «именно так поступил святой преподобный Онуфрий».

«Он нашел там сладость духовную, он нашел там Бога и в Боге он нашел и радость и мир и все, что нужно для человека», – сказал митрополит Украинской православной церкви Ммитрополит Онуфрий.