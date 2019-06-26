До 16-летия не дожила два месяца: В соцсетях рассказали о смертельном ДТП в «ДНР» (Фото). Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) произошло смертельное ДТП. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как рассказывают макеевчане, 22 июня примерно в 08:20 черная иномарка насмерть сбила пешехода на зебре в центре Макеевки. После наезда водитель автомобиля остановился и вызвал «скорую помощь».

Также люди рассказывают, что по дороге в больницу пострадавшая скончалась, так и не приходя в сознание.

Кроме того, сообщается, что девушка родом из Харцызска, она окончила 9 классов школы, и до своего 16-летия не дожила 2 месяца и 6 дней.

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