Жителя Донетчины будут судить за незаконное хранение оружия и наркотиков. Новости

На Донетчине 44-летнего мужчину привлекают к уголовной ответственности за хранение пистолета, патронов и наркотиков. Ему грозит до 7 лет тюрьмы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Под процессуальным руководством Краматорской местной прокуратуры завершено досудебное расследование уголовного производства по обвинению 44-летнего местного жителя в незаконном обращении с оружием и хранении наркотиков», – сообщили в прокуратуре.

Установлено, что в октябре 2014 года мужчина нашел в одной из лесопосадок полиэтиленовый пакет, в котором были пистолет системы «Česká zbrojovka» и 33 патрона калибром 9х18мм и 7,62х25мм.

«Найденный арсенал злоумышленник перенес домой и без предусмотренного законом разрешения в течение 5 лет хранил в шкафу гардеробной комнаты. В мае 2019 года, реализуя оперативную информацию, правоохранители провели по месту жительства мужчины санкционированный обыск и изъяли указанное опасное огнестрельное оружие, которое, согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, оказалось вполне пригодной к стрельбе», – отметили в пресс-службе.

Также во время обыска полицейские нашли в квартире мужчины бумажный сверток с каннабисом, который мужчина незаконно приобрел и хранил для личного употребления.

В настоящее время обвинительный акт по ч. 1 ст. 263 и ч. 1 ст. 309 УК Украины прокуратурой согласован и направлен в суд.

Максимальное наказание по санкциям статей – до семи лет лишения свободы.