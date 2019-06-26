В Луганской области прошли учения военных инженеров. Новости

В Луганской области военные инженеры совершенствовали навыки возведения переправ. Перед военными поставлена задача не только установить понтон, но и переправить через него пехоту и гусеничную технику, передает «5 канал».

По легенде учений, украинская армия идет в наступление. Однако на пути им встала водная преграда. Бойцы должны очень быстро перебросить технику на другой берег, поэтому устанавливают понтонно-мостовую переправу.

Военнослужащий Станислав рассказывает, что во время активных боевых действий мосты могут быть разрушены. И тогда для передвижения военных возникает необходимость в понтонных переправах.

По ней должны пройти пехотные подразделения. Менее чем через 30 минут по понтону начинает двигаться гусеничная техника. Армейцы объясняют: умение преодолевать водные преграды крайне важны. Ведь линия фронта вдоль водоемов на востоке простирается более чем на 100 км. В Луганской области – по реке Северский Донец.

Пехотинцы обозначают путь для дальнейшего движения украинской армии. Далее, по легенде учений, бойцы должны заминировать остальные дороги.

Пехотные подразделения подготовили условный плацдарм для ведения боевых действий. После этого возможности перейти на другой берег ждут зенитчики и артиллеристы. Переход техники на другой берег реки осуществляется под прикрытием дымовой завесы.

Задача выполнена, однако было нелегко. В нормативы военные уложились, поэтому получили награды. Отличия и награды получили почти три десятка военнослужащих.