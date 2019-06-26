«Машины – до полиции, пеших – тьма»: Ситуация в пунктах пропуска утром 26 июня. Новости

Сегодня утром, 26 июня, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 25 июня линию разграничения через КПВВ пересекли 42,7 тыс. человек и 4,9 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 10205 человек и 1150 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9275 человек и 1580 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 8430 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4545 человек и 920 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 10205 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 250 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 30/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/60;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

Алексей: «8:22. Горловка в сторону Украины. Машины – до полиции, пеших – тьма»;

Ната: «8:34. Горловка в сторону Бахмута. На 7:30 пеших полная сетка + хвост метров двести».

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

Ольга: «7:52. Марьинка в Донецк около 30-40 авто. В Украину на "нуле" пеших на 4 автобуса, машин нет»;

Ольга: «8:01. На "Каргилле" в Донецк машин 10-15, льготы нет».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Мирослава: «4:18. Еленовка в Украину. Основная до 2-го туалета, льготы машин 20»;

Мирослава: «7:12. Еленовка в Украину. Льгота 25 машин, основная почти до остановки»;

Ivan: «7:56. Еленовка из Донецка – основная до поворота, льгота в половину».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

«Администратор»: «7:18. На 6:30 в Куликово ДНР в Мариуполь основная за магазином, льготка 37 машин, некоторые делают даже третий ряд. Запускают по 6 машин из каждой очереди».

О ситуации КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.