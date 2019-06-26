Полицейские Луганщины разыскали несовершеннолетнюю жительницу Полтавской области. Новости

В полицию Луганской области за помощью обратились полтавские коллеги. Они сообщили, что 17-летняя девушка, жительница с. Исковцы Лубенского района Полтавской области, ушла из дома и не вернулась. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции Луганской области.

По оперативной информации, девушка могла поехать к своему знакомому в г. Северодонецк.

Принятыми оперативно-розыскными мерами полицейские установили, что несовершеннолетняя приехала автобусом в Северодонецк, где ее встретил знакомый. Именно дома у парня полицейские и нашли девушку.

Девушка жертвой преступления не стала. Из Полтавщины за ней уже выехали сотрудники полиции и родители.