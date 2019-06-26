Упала вагонетка: В неподконтрольной Макеевке горняк получил травму. Новости

В неподконтрольной украинским властям Макеевке (Донецкая обл.) травмирован горняк-монтажник. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

Как уверяют в «ДНР», инцидент произошел 25 июня. «Макеевка, Горняцкий р-н, шахта им. С.М. Кирова ГП "Макеевуголь" – травматизм на производстве. Во время работы по доставке материалов упавшей вагонеткой получил травму монтажник 1971 года рождения», – сообщают в «ДНР».

Там добавляют, что пострадавшему была оказана медицинская помощь, после чего он был доставлен в больницу в Макеевке.