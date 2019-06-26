Будет это все добровольно-принудительно: В «ДНР» выдают пластиковые «свидетельства о регистрации» транспорта. Новости

В «ДНР» начали выдавать пластиковые «свидетельства о регистрации транспортных средств». Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

«Осуществляется выдача документов нового образца на пластиковой основе, соответствующих международным стандартам и имеющих большое количество степеней защиты от подделок… Стоимость бланка свидетельства составляет 861 руб. 29 коп. (362 грн по местному курсу на 26.06.2019 – ред). На данный момент получить его можно в Донецке и Макеевке, в ближайшее время их будут выдавать во всех МРЭО ДНР», – утверждают в «ДНР».

Там добавляют, что замена бумажных «документов» на пластиковые «осуществляется исключительно по желанию граждан».

Местные жители в соцсетях отреагировали на данную информацию. Люди считают, что для «власти» это – лишь способ собрать деньги:

Руслан: «Поменять на пластиковые 800 рубчиков (336 грн – ред.)! Потом что – алюминиевые по 1200 руб. (504 грн – ред.) и т.д.?»;

Виктор: «Когда з/п позволять будут, тогда поменяем»;

Эдуард: «Просто выкачка денег! Наше правительство, к сожалению, больше ничего не умеет»;

Виктор: «Очередная выкачка бабок...»;

Константин: «Себе заберите за 900 руб. (378 грн – ред.)».

Также люди отмечают, что «документы» «международного образца» нельзя использовать в различных странах:

Юра: «Нет такой страны ДНР! Будет признание – будет и регистрация»;

«Вий»: «Вот с признания и начинать надо. А не самовольничать и изображать пародию на большое государство»;

Виталий: «Вау! Достижение века»;

Борис: «И в каких странах они будут действительны?»;

Алексей: «Когда в ДНР перестанут изымать права за любой штраф? Они это не хотят наладить, как во всех нормальных странах?»;

Сергей К.: «Это ДНР! Какие в **пу международные?!».

Жители неподконтрольной украинским властям Донетчины опасаются, что менять бумажные «документы» на пластик в скором времени заставят всех. «Что-то мне подсказывает, что будет это все добровольно-принудительно... Не зря же их напечатали, как когда-то и с номерами было», – пишет Сергей Г.

Ранее сообщалось, что 24 мая «народный совет ДНР» принял «закон», обязывающий владельцев страховать свои транспортные средства.

Напомним, в «ДНР» 1 августа 2018 года истек срок, когда все автомобили должны были быть зарегистрированы – получены «республиканские» документы и «госномера». В противном случае сумма штрафа составляет от 340 до 510 руб. (140-210 грн по местному курсу валют), а транспортное средство временно задерживается и доставляется на специальную площадку, размещение на которой также платное. Суммарно стоимость эвакуатора и штрафстоянки обходится от 4 тыс. руб. (1 725 грн) и выше. Жители Донецка в соцсетях делятся фото, как эвакуаторы увозят автомобили с украинскими номерами.

Как сообщалось ранее, в «ДНР» в отдельном случае автомобилистам разрешили ездить с украинскими номерными знаками – когда автомобиль направляется для пересечения линии разграничения для выезда на подконтрольную Украине территорию.

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