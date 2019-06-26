В «ДНР» сообщили о пожаре на неработающей шахте в Горловке. Новости

В неподконтрольной украинским властям Горловке (Донецкая обл.) произошел пожар на шахте. Об этом сегодня, 26 июня, сообщает пресс-центр «МЧС ДНР».

«Происшествия на объектах угольной промышленности. 25.06.2019, г. Горловка, Центрально-Городской р-н, ул. Колесниченко, ликвидированная шахта им. В.И. Ленина, ГП "Артемуголь", открытая площадка, отвал опилок – пожар», – говорится в сообщении.

Как уверяют в «МЧС», пожаром уничтожены опилки на площади 20 кв. м, для ликвидации возгорания привлекалась 1 единица техники и 4 человека.