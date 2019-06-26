США выделят Украине $4 миллиона на защиту военных складов . Новости

США предоставят Украине финансовую помощь в размере 4 млн долларов для улучшения систем защиты военных складов Министерства обороны. Об этом говорится в сообщении на странице посольства Украины в США в Facebook.

Отмечается, что 25 июня в Вашингтоне провели очередное заседание Украинско-американской рабочей группы по вопросам нераспространения и экспортного контроля. По итогам встречи был подписан меморандум о предоставлении Соединенными Штатами помощи Украине в сфере хранения боеприпасов, которым предусматривается выделение американской стороной по меньшей мере 4 млн долларов на улучшение защищенности военных складов на территории Украины.

Напомним, Палата представителей конгресса США одобрила проекты законов о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.