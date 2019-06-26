Донетчина вошла в тройку областей, где зафиксировано наибольшее количество вспышек острых кишечных инфекций. Новости

Наибольшее количество вспышек острых кишечных инфекций в этом году зафиксировали в Одесской, Львовской и Донецкой областях. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в ответ на запрос УНН.

Так, в этом году, по состоянию на 13 июня, в Госпродпотребслужбу поступило 69 сообщений о вспышках острых кишечных инфекционных заболеваний, в результате которых пострадали 645 человек, из них 440 детей (68,2%).

Сообщается, что вспышки регистрировались почти на всех административных территориях, за исключением Луганской, Ровенской, Херсонской, Черниговской областей и г. Киев.

Наибольшее количество вспышек зарегистрировано в Одесской области – 12, во Львовской – 7, в Донецкой – 5, Винницкой, Днепропетровской и Полтавской областях по 4 вспышки острых кишечных инфекций.

На территории других областей зарегистрировано 3 и менее вспышек.