Депутата горсовета оштрафовали за незадекларированный автомобиль и жилой дом. Новости

Суд вынес решение по рассмотрению протокола об административном правонарушении, связанном с коррупцией в отношении депутата горсовета Константиновки (Донецкая обл.). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, 65-летний мужчина в течение двух лет пренебрегал требованиями Закона Украины «О предотвращении коррупции», не уведомляя Национальное агентство по предупреждению коррупции о существенных изменениях в имущественном состоянии, связанных с получением дохода от отчуждения автомобиля и приобретением в собственность транспортного средства и жилого дома на общую сумму около 2 млн грн.

Отмечается, что депутата признали виновным в совершении указанного правонарушения и на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере ста необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 1700 гривен.